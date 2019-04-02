ЦИК Украины официально объявил, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко

ЦИК Украины официально объявил, что во второй тур выборов президента проходит шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. После подсчета 97,5% протоколов Зеленский набирает больше 30% голосов, Порошенко без малого 16%. Остальные кандидаты, включая Юлию Тимошенко. У которой чуть больше 13% голосов, утратили такую возможность при любых результатах еще необработанных протоколов.

Зеленский победил в абсолютном большинстве регионов страны. Больше всего избирателей, свыше 44%, проголосовали за него в Днепропетровской области, — сообщает ТАСС.