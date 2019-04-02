В Госдуме предложили в обязательном порядке шифровать в Рунете весь трафик с помощью российской криптографии

Таким образом спецслужбам будет легче расшифровывать переписку пользователей, — сообщает РБК.

По информации издания, думский Комитет по информационной политике подготовил соответствующие поправки к законопроекту о суверенном Рунете. Это означает, что все крупные российские интернет-компании должны будут внедрить российские средства шифрования в свои продукты — браузеры, мессенджеры, почтовые клиенты.