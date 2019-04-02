Ошибка пилота пока основная версия причины авиакатастрофы, в которой погибла совладелица компании S-7 Наталья Филева.Об этом газете Коммерсант сообщили источники, знакомые с ходом расследования, которое ведется в Германии.

По их данным пилот при переходе на ручное управление допустил опасную потерю скорости – самолет вошел в штопор, а затем врезался в землю. Все это происходило настолько быстро, что у пилота не хватило времени выровнять машину или что-либо сообщить диспетчеру. Пока неясно, был ли на борту черный ящик. Конструктивно он предусмотрен, Но в легкой авиации необязателен.

Наталья Филева летела на турбовинтовом самолете «Эпик», поскольку только он мог приземлиться на маленьком аэродроме под Франкфуртом. В авиакатастрофе также погибли отец Филевой и пилот.