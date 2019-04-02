Бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Американка Эмми Лаппос утверждает, что в 2009 году политик обхватил ее руками за шею и притянул, чтобы потереться носами, передает CNN. По утверждению девушки, это было на благотворительном ужине, хотя другие его участники такого не помнят. Ранее другая женщина, бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес, заявила, что в 2014 году Байден неожиданно подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок.

В обоих случаях женщины отмечают, что ничего сексуального в происходившем не было. Сам же Байден заявил, что за многие годы в политики ни разу не вел себя неуместно. Ранее СМИ сообщили, что Байден будет баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.