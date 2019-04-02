В Госдуме предлагают шифровать весь трафик в Рунете с помощью российской криптографии

Благодаря этому спецслужбам будет легче читать сообщения пользователей, говорят эксперты. Почтовые клиенты, мессенджеры, браузеры – все крупные российские интернет-компании должны будут внедрить отечественные средства шифрования, пишет РБК со ссылкой на источники в IT-индустрии. В списке организаторов распространения информации – то есть компаний, которые управляют сервисами по обмену сообщениями, более 170 организаций.

В их числе Яндекс и Mail.ru Group. Немало иностранных компаний, включая Telegram. Им всем придётся шифровать весь трафик по новой схеме, отметили эксперты, опрошенные газетой. Большинство мессенджеров сейчас используют принцип шифрования, при котором ключи генерируются и хранятся на устройствах пользователей, у администрации сервиса доступа к ним нет.

Новая инициатива поможет российским спецслужбам расшифровывать интернет-трафик, который операторы связи с прошлого года должны хранить в рамках закона Яровой. Иностранные компании вряд ли выполнят требование российских властей. И в таком случае не смогут здесь работать, отметили собеседники РБК. По их словам в интернете сейчас больше 80 процентов шифрованного трафика и его доля продолжает расти.

Законопроект об изоляции российского сегмента интернета Госдума в скором времени собирается рассмотреть во втором, основном чтении.