В Госдуме предложили в обязательном порядке шифровать в Рунете обмен данными с помощью российской криптографии

Спецслужбам будет легче расшифровывать переписку, отмечает РБК. По информации издания, комитет Госдумы по информационной политике подготовил такие поправки к законопроекту о так называемом суверенном Рунете. По словам специалистов, на практике предложенная норма означает, что все крупные российские интернет-компании должны будут внедрить российские средства шифрования в свои продукты — почтовые клиенты, браузеры и мессенджеры.