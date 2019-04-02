Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сегодня, как ожидается, объявит об отставке

Этого вот уже несколько недель требуют жители страны, устраивая массовые демонстрации. Алжирцам удалось добиться не только отказа 82-летнего Абдельазиза Бутефлики от участия в предстоящих выборах, но и отставки с поста президента страны, который он занимает уже 20 лет.

По данным телеканала «Ан-Нахар», в соответствии с одной из статей Конституции, Бутефлика может сам сложить свои полномочия, или может быть признанным неспособным исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

В 2013 году глава государства перенес инсульт, с тех он передвигается в коляске, с трудом говорит и практически не появляется на публике. Несмотря на это, в феврале он объявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента. Это спровоцировало массовые уличные протесты, которые не утихают до сих пор.

В середине марта Бутефлика заявил об отказе выдвигать свою кандидатуру, отложил выборы и принял отставку правительства. Однако новый состав кабмина, обнародованный в минувшее воскресенье, граждан страны не устроил — они вышли на очередную протестную акцию

Накануне стало известно о начале расследования в отношении 7 крупных бизнесменов Алжира, их подозревают в коррупции. Загранпаспорта предпринимателей конфискованы. В список тех, кому запрещено покидать страну, попало еще около 150 бизнесменов