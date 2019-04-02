Столичный суд сегодня огласит приговор бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву

Экс-глава города обвиняется в коррупции. На скамье подсудимых трое обвиняемых. Помимо самого Игоря Пушкарева, это его брат Андрей и местный предприниматель Андрей Лушников. Гособвинение попросило приговорить бывшего мэра Владивостока к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере полумиллиарда рублей.

14 лет грозит бизнесмену, 8 — родственнику Пушкарева. Сам экс-чиновник вину не признал и назвал дело заказным. Он считает, что преследование в его отношении началось из-за конфликта с бывшим губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

По версии следствия, Пушкарев за взятки препятствовал коммерческим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Кроме того бывший мэр и его брат якобы создали преступную группу с целью похищения средств из бюджета.

Компании, подконтрольные группе «Востокцемент», которую возглавлял родственник Пушкарева, получали контракты на поставки материалов для строительства.

Прокурор также потребовал лишить Пушкарева права занимать государственные должности, а его брата заниматься коммерческой деятельностью.