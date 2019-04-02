Дети журналиста Джамаля Хашогги получили от Саудовской Аравии компенсации за убийство отца

Как пишет газета The Washington Post, им назначены крупные ежемесячные выплаты. Кроме того, два сына и две дочери получили по дому стоимостью до 4 миллионов долларов. После суда над убийцами журналиста его дети могут получить по 10 миллионов долларов каждый, отмечает издание. По версии газеты, это деньги в обмен на молчание. Джамаль Хашогги, который был колумнистом The Washington Post, в октябре был убит в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.