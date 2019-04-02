Греческий премьер с официальным визитом сегодня посетит Северную Македонию

Ранее такая поездка была невозможна из-за разногласий вокруг названия соседнего государства. Глава греческого правительства Алексис Ципрас должен подписать в Скопье двусторонние соглашения о сотрудничестве в нескольких областях экономики. Сопровождать премьера будут министры и внушительная делегация от бизнеса — представители 35 греческих компаний.

Предприниматели рассчитывают наконец решить вопросы, связанные с двойным налогообложением и торговыми марками, которые препятствуют развитию бизнеса. Отмечается, что на севере Греции имеются сотни предприятий, которые использую в названии своих товаров слово «македонский». Однако и в бывшей югославской республике часто встречается это географическое название, например на бутылках вина.

В июле прошлого года страны подписали соглашение о добавлении к названию Македонии слова «Северная». Это завершило многолетний спор и открыло путь бывшей югославской республике в НАТО и Евросоюз.

После переименования соседней страны Греция ратифицировала протокол о ее вступлении в НАТО.