Дональд Трамп сегодня примет генсека НАТО в Белом доме

Встреча приурочена к 70-летию образования Североатлантического альянса. Сообщение о встрече Дональда Трампа и Йенса Столтенберга появилось на прошлой неделе на сайте Белого дома. В нем говорится, что президент США и генсек НАТО намерены подчеркнуть важность альянса как опоры международного мира и стабильности. Они обсудят последние успехи НАТО и стоящие перед ним вызовы. Сначала Трамп и Столтенберг побеседуют тет-а-тет, а за этим последует двусторонняя встреча в расширенном составе.

Ранее Трамп неоднократно высказывал сомнения в эффективности альянса. НАТО оказалось на пороге раскола после того, как американский президент стал требовать от союзников отчисления на военные расходы двух процентов ВВП. Трамп также не исключал, что США вовсе покинут ряды альянса. В апреле планировалось созвать саммит лидеров стран НАТО, но уровень мероприятия в итоге был понижен до министерского. Переговоры глав МИД стран альянса пройдут в Вашингтоне 3–4 апреля.