В Санкт-Петербурге сегодня должны состояться слушания по пересмотру приговора блогеру Руслана Соколовского

Он получил два года и три месяца условно за игру в «Pokemon Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. Ходатайство защиты Руслана Соколовского о пересмотре приговора было подано в суд вскоре после того, как президент подписал закон о декриминализации 282 статьи. Теперь за первое нарушение полагается административная ответственность, а значит, у блогера, которого признали виновным в «возбуждение ненависти либо вражды» по 9 эпизодам, есть шанс смягчить наказание.

Изначально, слушания в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга назначили на начало марта, однако на заседание не пришел представитель уголовно-исполнительной инспекции, в следующий раз не принесли дело Соколовского, и слушания снова перенесли.

Напомним, что уголовное дело об оскорблении чувств верующих против блогера завели в 2016 году из-за ролика, в котором он ловил покемонов в игре «Pokemon Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. После этого следователи изучили остальные видео на канале Соколовского и нашли в них признаки экстремизма.

Руслану Соколовскому также назначили испытательный срок. Он истекает в мае этого года.