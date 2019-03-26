Верховный суд России отказал принять иск оппозиционера Дмитрия Гудкова к Госдуме и Совету Федерации

В заявлении политик просил признать недействующим закон об оскорблении госсимволов. В Верховном суде заявили, что иск можно подать в Конституционный суд, однако это противоречит закону. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Дмитрий Гудков. «Гражданин имеет право подать иск в Конституционный суд, если были ущемлены лично его права, а в данном случае речь идет обо всем населении России», — отметил Гудков.