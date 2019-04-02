Следственный комитет возбудил дело после авиакатастрофы в Германии, где погибла совладелица компании S7 Наталия Филева

Расследование ведомство будет вести по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна. СК подтвердил, что, по предварительным данным, помимо Филевой в частном бизнес-джете находились ее отец и российский пилот. При этом немецкие следователи пока что не называют имена жертв трагедии.

Их тела накануне были извлечены из-под обломков самолета близ Франкфурта. Вскрытие же должно состояться уже сегодня. В свою очередь, в Федеральном управлении расследования авиапроисшествий ФРГ отмечают, что следствие может продлиться более года. Разбившийся самолет уже ранее попадал в аварию.

Как отмечает журнал Forbes, она произошла в столичном аэропорту «Домодедово» 4 года назад, когда за штурвалом находился супруг погибшей Наталии Филевой — также совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев. Тогда неисправными оказались стойки шасси, и в результате самолет сел «на брюхо». Филев в результате инцидента не пострадал.

Авиакатастрофа бизнес-джета, на котором летела Филева, произошла в воскресенье. По данным следствия, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах.