Дети журналиста Джамаля Хашогги получили от Саудовской Аравии компенсации за убийство отца

Как пишет газета «Вашингтон пост», им назначены крупные ежемесячные выплаты. Кроме того, два сына и две дочери получили по дому стоимостью до 4 миллионов долларов. После суда над убийцами журналиста его дети могут получить по 10 миллионов долларов каждый, отмечает издание. По версии газеты, это деньги в обмен на молчание. Джамаль Хашогги, который был колумнистом «Вашингтон пост», в октябре был убит в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.