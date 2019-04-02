Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга перед Москвой

Это сообщил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По данным на май 2018 года долг Белоруссии перед Россией превышает 7 миллиардов долларов, сообщил ранее ТАСС.

Тем временем, Белоруссия прорабатывает вопрос альтернативных источников поставок нефти с учетом проведения в России налогового маневра, в результате которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам. Об этом накануне заявили агентству БелТА в руководство концерна «Белнефтехим».