Миллиардер Михаил Гуцериев готов судиться из-за сообщений, что он якобы бежал из России

Бизнесмен сказал «Эху Москвы», что он выяснит, кто и почему распространил эти слухи. Гуцериев предположил, что это происки конкурентов и не исключил, что обратиться в суд. Сообщения о том, что Гуцериев покинул страну, появились сначала в анонимных-телеграм-каналах, а потом и в некоторых федеральных СМИ на фоне арестов двух бывших министров — Михаила Абызова и Виктора Ишаева. Гуцериев является главным акционером финансово-промышленной группы «Сафмар», в состав которой входят такие компании, как «Русснефть», «Европлан», группа «М.Видео-Эльдорадо» и другие.