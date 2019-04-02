Британский парламент вновь отклонил все альтернативные варианты сделки по выходу страны из ЕС

Ни один из четырех сценариев не получил накануне вечером большинства голосов. Ранее депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС, предложенное премьером Терезой Мэй. Между тем, к 12 апреля Британия должна представить Евросоюзу свой план действий или же покинуть ЕС в этот день. Петицию с требованием отмены «Брексита» и сохранения Великобритании в составе Евросоюза подписали уже более 6 миллионов человек.