В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции газеты «Коммерсант Урал»

Это 46-летний безработный мужчина, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, — заявили в пресс-службе регионального управления МВД. Там полагают, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью журналистов. По версии полицейских, мужчина устроил погром, находясь в нетрезвом состоянии. О погроме в редакции стало известно в понедельник утром. В офисе была оставлена записка с угрозами, — рассказал «Эху Москвы» гендиректор газеты «Коммерсант Урал» Сергей Плахотин.

По данным полиции, ущерб составил, по меньшей мере, 70 тысяч рублей.