Мещанский суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста трем фигурантам дела «Седьмой студии»

Это режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкульта Софья Апфельбаум.

Прокуратура попросила оставить обвиняемых в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа», под домашним арестом на 3 месяца – до 3 июля. По мнению представителя ведомства Олега Лаврова, такая мера пресечения позволит «не затягивать следствие» и избежать контактов фигурантов дела «Седьмой студии» с ее бывшим исполнительным продюсером Екатериной Вороновой. Она, в свою очередь, находится за рубежом, а в России объявлена в розыск. Ходатайство при этом не касается бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского – он находится под подпиской о невыезде. Эту же меру пресечения для себя попросили и другие подсудимые. В частности, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вновь назвал обвинение против себя ложным и предположил, что гособвинение хочет «уморить» обвиняемых. Софья Апфельбаум же выразила желание вернуться к работе в должности директора Российского академического молодежного театра.

Тем временем в Мещанский суд направлено дело бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она единственная, кто признал вину в многомиллионных хищениях. Ее дело будет рассматриваться в особом порядке.