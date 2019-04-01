Конгресс США сегодня рассчитывает получить полный текст доклада спецпрокурора Мюллера

В документе содержатся выводы расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Требование предоставить полный текст доклада без редактуры на минувшей неделе озвучил председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер. Обращаясь к главе Минюста США Уильяму Барру, он подчеркнул, что 2 апреля по-прежнему остается крайним сроком.

Заявление Надлера стало ответом Барру, который ранее сказал, что собирается направить отредактированный доклад спецпрокурора Мюллера к середине апреля.

Основные выводы, содержащиеся в документе, были представлены 24 марта. Расследование продолжалось почти два года. Основной его итог заключается в том, что следователям не удалось найти доказательств сговора Трампа или его помощников с Россией для победы на президентских выборах. При этом само российское вмешательство в избирательную кампанию, по мнению спецпрокурора Мюллера, не вызывает сомнений.

Ранее глава Минюста заявил о намерении скрыть часть данных доклада – сведения о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении которых не было выдвинуто обвинений.