Пентагон приостановил поставку Турции запчастей для истребителей F-35 из-за намерений Анкары купить российские С-400

Пентагон приостановил поставку Турции оборудования и запчастей для истребителей F-35 из-за намерений Анкары купить российские С-400. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США. Вашингтон призывает Анкару отказаться от покупки российского вооружения. В заявлении подчёркивается, что Соединённые штаты ждут от своего союзника по НАТО однозначного решения и что диалог с Анкарой по этому вопросу продолжается.