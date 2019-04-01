Россия предоставит Белоруссии госкредит размером до шестисот миллионов долларов

Об этом сообщил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что решение принял президент Владимир Путин, сообщает агентство ТАСС. Силуанов пояснил, что это деньги на погашение текущего долга перед Россией, при этом до конца апреля республика может получить и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов долларов, поскольку выполнила для этого все необходимые условия.