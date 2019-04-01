Европейский союз в целом положительно оценил первый тур выборов на Украине

Наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметили, что у избирателей был большой выбор и они продемонстрировали высокую явку. По их словам выборы были хорошо организованными и прозрачными. В числе недостатков были отмечены предвзятое освещение предвыборной кампании и отсутствие настоящих политических дебатов. В заявлении также говорится, что Европейский союз надеется на справедливый и прозрачный второй тур. Он пройдёт 21 апреля. Во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. После обработки почти 96 процентов бюллетеней они набирают соответственно более 30 и менее 16 процентов голосов.