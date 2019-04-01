Соединённые штаты отказались поставлять Турции оборудование и запчасти для истребителей F-35 из-за намерений Анкары купить российские С-400. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что это первые непосредственные действия Вашингтона против своего союзника по НАТО предпринятые из-за планов по покупке российских зенитно-ракетных комплексов. Прежде Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от покупки оружия в России. Ранее под американский закон, позволяющий накладывать санкции на страны, покупающие российское вооружение, из-за покупки С-400 попал Китай.