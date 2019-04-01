Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует с результатом чуть более 30% после обработки 95% бюллетеней

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали чуть меньше 16%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – менее 13,5%. Тем временем, Петра Порошенко с выходом во второй тур поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Украины. Там также отмечается, что Меркель отметила честность и состязательность избирательного процесса.