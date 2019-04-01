СК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибла совладелица компании S7 Наталия Филева

Следственный комитет возбудил дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибла совладелица компании S7 Наталия Филева.

Расследование будет вестись по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна. В Следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, вместе с Филевой в разбившемся самолете находились ее отец, а также пилот, являвшийся российским гражданином. Чуть ранее тела погибших был извлечены из под обломков самолета близ Франкфурта-на-Майне. При этом немецкие следователи пока не называют имена жертв трагедии. Авиакомпания S7 же ранее подтвердила гибель Филевой, которая занимала должность председателя совета директоров. Вскрытие, как ожидается, состоится во вторник. Разбившийся частный самолет ранее уже попадал в авиапроисшествие – на это обратил внимание журнал Forbes. Он отмечает, что авария произошла в 2015 году при посадке в столичном аэропорту «Домодедово». За штурвалом тогда был супруг погибшей Наталии Филевой Владислав Филев – он также является совладельцем авиакомпании S7. При аварии четырехлетней давности он не пострадал



Авиакатастрофа бизнес-джета, на котором летела Филева, произошла в воскресенье. По данным следствия, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах.