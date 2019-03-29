Компания Евгения Пригожина, которого в СМИ называют поваром Путина, подала в суд на ФБК и Алексея Навального

Компания Евгения Пригожина, которого в СМИ называют поваром Путина, подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией и основателя ФБК Алексея Навального. В числе ответчиков также юрист ФБК Любовь Соболь и бывшая сотрудника компании «Московский школьник» Наталья Шилова. Об этом «Эху Москвы» рассказал юрист Фонда Иван Жданов.

В феврале Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором обвинил компании Евгении Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения, во вспышке дизентерии в детских садах и школах Москвы.