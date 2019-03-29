В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме в редакции газеты «Коммерсант Урал»

В пресс-службе областной полиции утверждают, что происшествие не связано с профессиональной деятельностью журналистов, — сообщает агентство РИА Новости. В полиции уточнили, что речь идет о 46-летнем безработном мужчине, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. По версии полицейских, мужчина устроил погром, находясь в нетрезвом состоянии. Как утверждается в сообщении МВД, подозреваемый был задержан в одной из квартир Екатеринбурга, после чего написал явку с повинной. О погроме в редакции стало известно сегодня утром. В офисе была оставлена записка с угрозами. Об этом «Эху Москвы» рассказал генеральный директор газеты «Коммерсант Урал» Сергей Плахотин.

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлен Дезир сегодня призвал власти сделать все возможное, чтобы найти виновных и привлечь к ответственности.