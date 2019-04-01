Суд в Махачкале арестовал на 2 месяца бывшего начальника городской полиции Раипа Ашикова

Он задержан по подозрению в финансировании терроризма, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Он уточнил, что Ашикова задержали в минувшие выходные в аэропорту Махачкалы после прилета из Москвы. Ранее источник агентства Интерфакс рассказал, что по делу Ашикова проводятся обыски в здании дагестанского филиала Россельхозбанка. После увольнения из полиции, Ашиков работал руководителем службы безопасности регионального управления банка. Собеседник агентства сказал, что Ашикова задержали при попытке покинуть республику.