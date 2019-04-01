Шоумен Владимир Зеленский удерживает лидерство после обработки почти 93% бюллетеней по итогам президентских выборов на Украине. Как свидетельствуют данные Центризбиркома страны, Зеленский набирает чуть больше 30%, у его ближайшего преследователя, действующего главы государства Петра Порошенко, чуть менее 16%. У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко немногим менее 13,5% голосов.