СК РФ возбудил уголовное дело после гибели совладелицы компании S7 в авиакатастрофе в Германии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели совладелицы компании S7 в авиакатастрофе в Германии. Частный самолет разбился накануне недалеко от Франкфурта-на-Майне, погибли трое россиян. На борту находились Наталья Филева, ее отец и пилот. Причины крушения пока неизвестны. Самолет принадлежал авиакомпании Глобус, входящую в группу S7. По сведениям источника агентства РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение.