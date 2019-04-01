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21:31, 01 апреля 2019

СК РФ возбудил уголовное дело после гибели совладелицы компании S7 в авиакатастрофе в Германии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели совладелицы компании S7 в авиакатастрофе в Германии. Частный самолет разбился накануне недалеко от Франкфурта-на-Майне, погибли трое россиян. На борту находились Наталья Филева, ее отец и пилот. Причины крушения пока неизвестны. Самолет принадлежал авиакомпании Глобус, входящую в группу S7. По сведениям источника агентства РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение.



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