Одной из улиц Киева будет присвоено имя сенатора Джона Маккейна

Это пообещал президент Украины Петр Порошенко вдове Маккейна Синди во время сегодняшней встречи. Синди Маккейн прилетела в Киев в составе делегации для наблюдения за президентскими выборами, первый тур которых состоялся накануне. Петр Порошенко сказал ей, что Джон Маккейн был большим другом и адвокатом Украины. Сенатор скончался в августе прошлого года, у него было онкологическое заболевание. Петр Порошенко еще после возвращения с прощальной церемонии предлагал переименовать одну из улиц в улицу Маккейна, — пишет агентство ТАСС.