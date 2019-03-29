Основной акционер группы САФМАР Михаил Гуцериев опроверг информацию о том, что он «сбежал из России». Бизнесмен собирается выяснить, кто распространил данные сведения. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы будем выяснять, кто это сделал, почему и кому это выгодно. Будем разбираться, кто заказывал. Думаю, что за этим стоит группа конкурентов. Конкуренция — это нормально, но плохо, когда конкуренты используют журналистов, сайты, желтую прессу и грязные методы», — заявил М.Гуцериев.

Он добавил, что готов и к судебным искам.

Одним из первых якобы об отъезде Гуцериева за рубеж сообщил telegram-канал «Незыгарь». Сообщение репостнула Ксения Собчак. Утверждалось, что бизнесмен покинул страну после ареста министра Открытого правительства Михаила Абызова и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, опасаясь проблем.

«Я на это спокойно смотрел, думая, что это обыкновенный фейк. Причем все это было в оскорбительной форме, что я якобы куда-то сбежал, что это не первый раз, что я захватил с собой сына, что есть ко мне какие-то налоговые претензии, что возбуждены уголовные дела. Все это неправда – соответственно, я на это не реагировал. Но когда это появилось на федеральном канале — ТВЦ, в серьезной программе, мне сразу пошли звонки из банков, в том числе западных и китайских, а также с биржи. Начали падать наши акции, мне пришлось оправдываться», — отметил М.Гуцериев.

Бизнесмен является главным акционером финансово-промышленной группы «Сафмар», в состав которой входят такие компании, как «Русснефть», «Европлан», группа «М.Видео-Эльдорадо», «Моспромстрой», «А101». Также конгломерат владеет девятью люксовыми отелями в Москве, Минске и Астане.

М.Гуцериев подчеркнул, что оборот промышленно-финансовой группы достаточно велик, и клевета негативно влияет на ее деятельность.