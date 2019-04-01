Уральский православный активист, автор фильма «Ложь Матильды» подал иск на 3 млн рублей к режиссеру Алексею Учителю

Уральский православный активист, автор фильма «Ложь Матильды» подал иск на 3 миллиона рублей к режиссеру Алексею Учителю. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга. Поводом стал комментарий Учителя, режиссера картины «Матильда». Два года назад Комсомольская правда опубликовала статью. В ней рассказывалось, что Руслан Алиев, возмущенный сценарием «Матильды», продал машину, чтобы снять «Ложь Матильды» как ответ на картину Учителя. Режиссер Учитель на это сказал: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают».