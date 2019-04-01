Основатель Amazon Джеф Безос возглавил рейтинг пятисот крупнейших миллиардеров мира по версии Bloomberg

Основатель интернет-магазина Amazon Джеф Безос возглавил рейтинг пятисот крупнейших миллиардеров мира по версии агентства Bloomberg. Состояние Безоса оценивается в 147 миллиардов долларов. С начала года оно выросло более чем на 22 миллиарда. На второй строчке – глава Microsoft Билл Гейтс с доходом больше 100 миллиардов. Замыкает тройку лидеров французский бизнесмен Бернар Арно с капиталом более 87 миллиардов. В тройку богатейших россиян попали президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин и глава компании Новатэк Леонид Михельсон.