В Ярославле кинозал Дома культуры обесточили перед премьерой фильма о политической жизни города

Об этом сообщает сайт «Медиазона». ДК объяснил отсутствие света коротким замыканием. Между тем, обесточенными оказались только кинозал и кинорубка, а также холл перед ними. Во всей остальной части здания проблем со светом нет. Продюсер фильма под названием «Мы объявляем вам весну» Андрей Алексеев рассказал, что ему через третьих лиц поступали предупреждения от департамента региональной безопасности города, о том, что на муниципальной площадке подобные картины показывать нельзя. В итоге показ фильма устроили при свечах на проекторе, который работает от бензогенератора.