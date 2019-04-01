Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины. Она отметила честность избирательного процесса, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера. После обработки 90% бюллетеней, по итогам вчерашних выборов, во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский — он лидирует, а также Петр Порошенко. В Кремле сегодня заявили, что не будут поздравлять кандидатов, вышедших во второй тур, поскольку выборы еще не завершены.