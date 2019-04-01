Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля, то есть до истечения срока его полномочий в качестве главы государства. Об этом объявила администрация президента, — передает телеканал Аль-Арабия. В сообщении подчеркивается, что Бутефлика продолжит принимать важные решения и издавать указы после отставки во время переходного периода. Бутефлике 82 года, он находится у власти 20 лет. Он собирался идти на пятый президентский срок, но отказался от этой идеи на фоне протестов.