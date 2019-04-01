В РФ возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, где погибла совладелица компании S7 Наталья Филева

В России возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелица компании S7 Наталья Филева. Расследование идет по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, — сообщает Следственный комитет. Частный самолет разбился накануне недалеко от Франкфурта-на-Майне. Погибли 3 человека. Источники РИА Новости говорили, что Филева летела на лечение вместе с отцом.