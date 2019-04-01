В Саранске полиция сорвала показ фильма об активистке движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко

Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на организаторов мероприятия. Показ проходил в конференц-зале отеля. За несколько минут до его окончания пришли семь силовиков и заявили, что получили сообщения о собрании партии «Открытая Россия». Затем силовики объявили, что начинают оперативные действия и попросили всех выйти.

В январе в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной. Шевченко отправили под домашний арест. Накануне движение «Открытая Россия» объявила о ликвидации. Там пояснили, что пошли на этот шаг, чтобы защитить активистов организации. Решается вопрос о том, в какой форме участники движения дальше будут продолжать свою работу.