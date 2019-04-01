В суд передано дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Она единственная, кто признал вину в многомиллионном хищении бюджетных средств. Тем временем прокуроры выступили с ходатайством о продлении меры пресечения другим фигурантам дела, в том числе режиссеру Кириллу Серебренникову.

Серебренников, а также экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая чиновница Минкульта Софья Апфельбаум, по мнению гособвинения, должны находиться под домашним арестом еще три месяца – до 3 июля. Именно такое ходатайство прокурор Олег Лавров предоставил судье Ирине Аккуратовой. По его мнению, такая мера пресечения необходима для того, чтобы «не затягивать следствие» и не связываться с бывшим генпродюсером «Седьмой студии» Екатериной Вороновой, находящейся в розыске. Подсудимые, в свою очередь, попросили отпустить их под подписку о невыезде. В частности, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников выразил мнение, что гособвинение хочет их «уморить» Адвокаты также обвинили прокуратуру в затягивании процесса. Софья Апфельбаум, в свою очередь, выразила желание скорее вернуться к работе директором Российского академического молодежного театра. Ожидается, что решение о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» суд вынесет во вторник.

Подсудимых по делу «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». В числе фигурантов также бывший генпродюсер организации Алексей Малобродский, который находится под подпиской о невыезде.