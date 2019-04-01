В ОБСЕ потребовали расследовать нападение на офис газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что вторжение в редакцию вызывает большое беспокойство. Он призвал сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, — сообщает агентство ТАСС. Минувшей ночью неизвестные проникли в офис уральской редакции «Коммерсанта», устроили погром в кабинетах гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера. Директору оставили записку с угрозами, из кабинета главного редактора унесли жесткий диск. Следователи начали проверку.