Выступление сборной России по биатлону в этом сезоне признано удовлетворительным

Тренерский совет подвел итоги первого сезона под руководством Владимира Драчева.

На совете выступили старшие тренеры женской и мужской сборных Виталий Норицын и Анатолий Хованцев. Обе сборные заняли четвертые места в Кубке Наций и сохранили максимальные квоты на будущий сезон. На чемпионате мира российские биатлонисты выиграли три медали, что является безусловным шагом вперед, поскольку на двух предыдущих первенствах, равно как и на олимпийских играх наград у наших спортсменов не было. Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка Мира. Кроме того медали на отельных этапах завоевывали Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев. Логинов и Юрлова-Перхт возглавили национальные рейтинги. Президент СБР Владимир Драчев попросил коллег не выносить на публику внутренние вопросы. Споры на публике по ходу сезона создавали ощущение некоторого хаоса. Коллеги согласились с президентом. Анатолий Хованцев и тренер Евгения Гараничева Макисм Кугаевский извинились друг перед другом за отчаянную пикировку. Так что теперь мы будем знать о внутренней кухне меньше. Выступление наших юниорских команд совет признал неудовлетворительным.



Российский сезон завершится завтра двумя эстафетными гонками в рамках чемпионата России.