В Алжире начаты расследования в отношении семи крупных бизнесменов страны

Их вместе с членами семьи обвиняют в коррупции. Дело было возбуждено на фоне продолжающегося политического кризиса в африканской республике.

Во избежание отъезда крупнейших алжирских предпринимателей у них были отобраны паспорта. Об этом сообщает местный телеканал «Ан Нахар». По его данным, у бизнесменов, попавших под подозрения в коррупции, могут быть арестованы зарубежные банковские счета. При этом ранее говорилось о том, что в черные списки лиц, которым запрещен выезд из Алжира, попали более 150 предпринимателей. Как утверждает газета «Шурук», за прошедшую неделю десяткам частных бизнес-джетов, владельцы которых попали в такие списки, было отказано в вылете. Накануне же при попытке пересечь границу с Тунисом был арестован один из самых влиятельных алжирских олигархов Али Хаддад, которого считают близким к президенту Абдельазизу Бутефлику. Как отмечает издания, предприниматель был одним из ярых сторонников выдвижения 82-летнего главы государства на новый срок. Сам Бутефлика, по некоторым данным, уже во вторник может объявить о своей отставке, передает агентство ТАСС со ссылкой на алжирские телеканалы. Для этого, как утверждается, он воспользуется статьей конституции о недееспособности главы государства. С февраля в стране проходят массовые акции протеста против продления его полномочий. При том, что Бутефлика объявил об отказе от выдвижения на новый срок, он отложил намеченные на середину апреля президентские выборы. В результате протесты продолжились – в пятницу с требованием отставки алжирского лидера на улицы столицы вышли около 1 млн человек. А накануне активисты выступили против сформированного ранее нового состава правительства.

82-летний Бутефлика находится на посту президента Алжира почти 20 лет. В 2013 году он перенес инсульт и с тех пор редко появлялся на публике.