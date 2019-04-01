Суды над подозреваемыми в теракте в петербургском метро начнутся завтра в северной столице

Член петербургской Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая навестила шестерых из одиннадцати подозреваемых, которых сейчас держат в СИЗО «Новые Кресты». Правозащитница говорит, что у нее есть основания полагать, что мужчин пытали. И это самые страшные пытки, о которых она слышала за все время работы в Общественной наблюдательной комиссии.

По словам Теплицкой, почти все задержанные — случайные люди. Они не признают вину и надеются на то, что процесс станут активно освещать журналисты. Подозреваемые рассказывают о секретных тюрьмах ФСБ, о том, что оговаривали себя под пытками. Также задержанные утверждают, что им в съемную квартиру подбросили взрывчатые вещества при обыске. Напомню, следствие считает, что теракт организовала одна из запрещенных в России исламских группировок. В уголовном деле сотни томов. В прошлом году суд заочно арестовал предполагаемого лидера этой группировки. Также ранее другого мужчину, обвиняемого в вербовке фигурантов данного дела, посадили в тюрьму на пять лет.

Напомним, теракт в петербургском метро случился два года назад. Больше ста человек пострадало. Шестнадцать человек погибло, в том числе — исполнитель теракта.