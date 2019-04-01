Гособвинение просит продлить режиссеру Кириллу Серебренникову срок домашнего ареста еще на три месяца – до  3 июля

По словам прокурора, такая мера необходима, чтобы фигуранты дела не повлияли на еще не допрошенных свидетелей.

Напомним, Мещанский суд рассматривает так называемое «Театральное дело», в рамках которого Серебренникова, а также еще несколько человек обвиняют в хищении бюджетных средств.

Дело бывшего бухгалтера Седьмой Студии, Нины Масляевой, выделено в отдельное производство, так как она дала показания на своих коллег. Вскоре суд начнет рассматривать ее дело по существу.