Компания бизнесмена Евгения Пригожина подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального

Оппозиционер уверен, что иск касается расследования ФБК о поставках некачественного питания в московские школы.

Истцом выступает компания «Московский школьник», ее связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в свою очередь называют поваром президента Владимира Путина. Ответчиками, согласно картотеке арбитражных дел, является Алексей Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь и бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова – она рассказала Фонду о грубых нарушениях в работе с продуктами питания, которые затем поставлялись в учебные учреждения Москвы. В чем суть претензий к ФБК, пока неизвестно. Однако в Фонде уверены, что компания, которая, по некоторым данным, входит в структуру комбината «Конкорд» Пригожина, потребует удаления всех материалов, в которых ее связывают с недавней вспышкой дизентерии в столичных детсадах и школах. Чтобы не дать развития скандалу сотрудники «Конкорда» также предлагали деньги родителям отравившихся детей, рассказала в эфире «Эха Москвы» Любовь Соболь, которая представляет в суде интересы пострадавших.

Но сделать это у них не получится, подчеркивает Соболь. Навальный в своем инстаграме также отметил, что ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина и его компаний», и удалять какие-либо материалы никто не собирается. Юрист Фонда Иван Жданов рассказал «Эху Москвы», что ФБК готов к судебному разбирательству.

Между тем, в пресс-службе «Конкорда» изданию РБК сообщили, что Евгений Пригожин не имеет никакого отношения к компании «Московский школьник».

В ФБК также сообщили, что «Сбербанк» сегодня заблокировал карту и счет, которые использовались для сбора денег на работу штабов Навального.