Правоохранительные органы и ведомство по авиакатастрофам Германии расследуют причины аварии самолета, в котором, предположительно, находились глава совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец.

Представитель прокуратуры Дармштадта Йоахим Хаушельд сообщил «Эху», что сегодня из-под обломков полностью выгоревшего самолета были извлечены останки трех жертв катастрофы. Во вторник начнется их судебно-медицинское исследование и будет установлен возможный способ идентификации личности: необходимо ли запрашивать рентгеновские снимки зубов или проводить анализ ДНК. По внешним признакам опознать сгоревших невозможно. Результаты экспертизы будут известны в течение недели. В компетенции прокуратуры также находится определение вины третьих лиц в смерти пилота и двух пассажиров.

Установлением причин крушения занимается Германское ведомство по расследованию авиакатастроф. Его представитель Гермоут Фрайтаг рассказал «Эху», что будут вызваны также сотрудники подобного российского учреждения. Ведь машина была зарегистрирована в нашей стране. Так как самолет произведен американским концерном, к расследованию будут привлечены представители США. Это диктуют правила Международной организации гражданской авиации.

Авиакомпания S7 не имеет права принимать участие в расследовании прокуратуры и германского ведомства или производить самостоятельное исследование причин катастрофы в ФРГ. Об этом «Эху Москвы» заявили названные официальные лица.

Промежуточные материалы расследования причин катастрофы будут опубликованы через шесть-восемь недель. Для окончательного заключения потребуется несколько месяцев.