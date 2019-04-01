В Москве сегодня простились с журналистом Максимом Ковальским

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» умер от рака лёгких в возрасте 54 лет.

Проститься с Максимом Ковальским в Центральный дом литераторов пришли сотни людей: родственники, друзья и коллеги по «Коммерсанту» и другим проектам. Очередь из желающих возложить цветы к гробу одного из самых ярких и талантливых редакторов страны не иссякала долгое время.

Среди пришедших проводить Ковальского были бывший гендиректор «Коммерсанта» Андрей Васильев, журналист Олег Кашин, основатель интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко и другие. Коллеги вспоминали доброту Ковальского, его интеллект и чувство юмора. Распорядителем церемонии стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, также работавший в «Коммерсанте». За десятилетия своей работы Ковальский помимо своей воли успел обучить многих коллег, рассказал Зыгарь.

С 1999 года Ковальский занимал должность главного редактора журнала «Власть». В конце 2011-го его уволили по решению владельца издательского дома Алишера Усманова. Это произошло после публикации в журнале фотографии избирательного бюллетеня с нецензурной подписью в адрес Владимира Путина. Затем Ковальский возглавлял портал OpenSpace.ru, а в 2013-м вернулся в «Коммерсантъ» на должность креативного директора.

Помимо прочего, Ковальский отличался еще и своей порядочностью, отметила его бывший заместитель по журналу «Власть» Вероника Куцылло.

О смерти Ковальского стало известно в ночь на 30 марта. После этого его коллеги и друзья устроили стихийную акцию в «Фейсбуке», публикуя теплые воспоминания и благодарности коллеге. Новые записи продолжают появляться на странице Ковальского до сих пор.

После гражданской панихиды журналиста кремировали. Поминки по Ковальскому пройдут в Центральном доме журналиста.